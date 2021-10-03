Bilecik'te aldığı kararla hayatı değişti! 5 yıldır markete para vermiyor
İSTANBUL'da özel tasarladığı mobilyalarıyla sanat ve iş dünyasının tanınmış bazı isimlerinin evlerini süsleyen 68 yaşındaki Nevzat Demir, Bilecik'teki köyüne dönerek hayatı değişti.
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı 1073 metre rakımlı Muratça köyünde dünyaya gelen ve 11 yaşında akrabasıyla meslek öğrenmek için İstanbul'a göç eden Nevzat Demir, mobilyacılık sektöründe geçirdiği 53 yıllık yoğun iş hayatının ardından 2017'de köyüne yerleşti.
O güne kadar sadece fotoğraflardan tanıdığı İstanbul'a 11 yaşında ayak basan ve 24 yaşına kadar marangoz çırağı, daha sonra da usta olarak çalışan Demir, mobilyacılık sektöründe özel tasarladığı mobilyalarla sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin evlerini süsledi.
Bir akrabası aracılığıyla tanıştığı eşi Serpil Demir ile emekliliğe ayrılan Demir, 27 haneli köyüne dönmesinin ardından muhtar seçildi.
Çok sevdiği mesleğini geride bırakan Demir, şimdi bahçesindeki bağ ve bahçesiyle ilgileniyor, odun kırıp, soba yakıyor.