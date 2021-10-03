Bilecik'te aldığı kararla hayatı değişti! 5 yıldır markete para vermiyor

O güne kadar sadece fotoğraflardan tanıdığı İstanbul'a 11 yaşında ayak basan ve 24 yaşına kadar marangoz çırağı, daha sonra da usta olarak çalışan Demir, mobilyacılık sektöründe özel tasarladığı mobilyalarla sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin evlerini süsledi.