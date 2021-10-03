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Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde hastaların yüzde 50'si aşısız

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde hastaların yüzde 50'si aşısız

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yatakların tamamı dolu. Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Son 3-4 aydır tam dolu şekilde devam ediyoruz. Son 1,5 aydır hasta seyrinde bir değişiklik oldu. Hastaların yaklaşık yüzde 50'si aşısız. Kalan yüzde 50'si de yaşlı ve 2 doz aşısını olup ek dozunu olmamış hastalar" dedi.

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ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinden sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, şu anda tüm yatakların dolu olduğunu söyledi.

Özcan, "Tam kapasite ile doluyuz. Hasta yoğunluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Bir dönem azalmıştı, mutluyduk ama son 3-4 aydır tam dolu şekilde devam ediyoruz. Son 1,5 aydır hasta seyrinde bir değişiklik oldu. Hastaların yaklaşık yüzde 50'si aşısız. Kalan yüzde 50'si de yaşlı ve 2 doz aşısını olup ek dozunu olmamış hastalar. Kendimiz ve etrafımızdakiler için aşımızı mutlaka olalım. Sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için mutlaka aşı olalım" diye konuştu.

"Tek çıkış yolu aşı"

Prof. Dr. Özcan, kendi çevresindeki herkesin aşı olduğunu belirterek, "Yatan hastalarımızdan da aşı olmayanların hepsi çıktıkları sırada aşı olma kararını vermiş oluyor. Aşı konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Son olarak 16 yaşındaki çocuğuma da aşı yaptırdım. Korunmanın başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Hele çocukları kontrol etmek çok zor. 'Maskeni çıkarma. Uzak dur' desem de bunların yeterli fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Çocuğumu koruyabilmek için tek çıkış yolunun aşı olduğunu düşündüm. Ve tereddütsüz yaptırdım. Oğlum BionTech aşısı oldu. Çünkü okullar açıldı. Birliktelik arttı. Bu nedenle elimizdeki tek koruyucunun aşı olduğunu düşünüyorum. Tüm bilim dünyası böyle düşünüyor. Bundan dolayı aşı olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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