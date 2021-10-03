AK Partiden Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne yerel rötuş çalışması

AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde en önemli problemin geçiş iradesinin yerele yansımamasını olduğunu belirtti. Yeni sisteme geçişte işleyişi hızlandırmak için çalışma yapılıyor.

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AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin özünü bozmayaca bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken muhalefetin 'parlementer sisteme dönüş' çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor.

AK Partili kaynaklar, "Parlamenter sisteme dönüş artık teknik olarak mümkün değil. Mevcut sistemin eksiklerinin tedavisi ve her geçen gün değişen dünyaya uyum sağlamak için yeni tavırlar alınabilir. Yeni adımlar atılabilir ama parlamenter sisteme kesinlikle dönüş yok" değerlendirmesini yapıyor.

Yerelde dönüşüm

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti kulislerinde Temmuz 2018'de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin en önemli problemi olarak 'Ankara'daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması' gösterilirken yeni sisteme geçişte bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırmanın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor.

Yetki devri AK Partili yetkililer, "Yerelde parlamenter sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme 'hayati olmayan' bazı başlıklarda ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması" yorumunu yapıyor.

AK Partili kaynaklar yüzde 50+1 modelini içeren yeni sistemin muhalefet partilerini de ideolojik değil iş odaklı muhalefet yapmaya ittiğini, bu durumun iktidarı da 'daha iyisini' yapmaya zorladığını belirterek sistemin korunması gerektiğini ifade ediyor.

Parti kulislerinde sistemde radikal bir değişikliğe 'gerçekçi' bir muhalefetin de 2023 seçimlerine kadar 'evet' demeyeceği ancak seçimlerden sonra böyle bir değişikliğin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Öte yandan AK Parti'de 2028'de bürokrasi ve siyasetin yeni sistemin işleyişine tam olarak alışacağı yorumları yapılıyor.