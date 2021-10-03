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Yunanistan ile Türkiye arasında turistik gemi seferleri yeniden başlıyor

Yunanistan ile Türkiye arasında turistik gemi seferleri yeniden başlıyor

Yunanistan, turizm kanadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili aldığı kararları esnetmeye gitti ve Türkiye ile turistik gemi seferlerini tekrar başlatmaya karar verdi.

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Yunanistan, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile turistik gemi seferlerini askıya almıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) resmi web sitesinde yayınladığı bilgiye göre; Yunanistan'dan kalkan turizm seyahat gemileri Türkiye'de iki limana demirleyebilecek.

Ayrıca Türkiye'den yolcu gemilerinin Yunanistan'a giriş yapmasına izin verildiği bildirildi.

Kararı Yunan bakan duyurdu

Yeni atanan Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

SKAI radyosuna konuk olan Turizm Bakanı Kikilias, uzmanların Yunanistan limanlarından kalkan yolcu gemilerinin Kuşadası ve Galata (İstanbul) limanlarına giriş yapmasına ya da oradan geçmesine izin verdiklerini aktardı.

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