Birleşmiş Milletler insani krizleri çözmede sınıfta kaldı

Başta Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Myanmar, Yemen gibi İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde kriz ve katliamların meydana gelmesini engelleyemeyen Birleşmiş Milletler (BM), aksine bir kısmında aktif rol de oynadı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sloganıyla sıklıkla vurguladığı ve reforma açılmasını istediği Birleşmiş Milletler (BM), insani trajediler ile uluslararası krizleri önleyemiyor ve çözemiyor.

Başta Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Myanmar, Yemen gibi İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde kriz ve katliamların meydana gelmesini engelleyemeyen BM, aksine bir kısmında aktif rol de oynadı. BM, bu ülkelerde savaş, işgal ve katliamlar, sağlık, iklim ve çevre sorunları, gelir adaletsizliği ve ekonomik dengesizlik, açlık ve göç gibi birçok problemleri önleyemedi.

Suriye

2011 yılından beri başlayan iç savaşta 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 1 milyon fazla insan yaralandı. 13,4 milyondan fazla Suriyeli insani yardıma muhtaç. 11 milyondan fazla insan yerinden edildi. 2,4 milyon çocuk eğitimden mahrum oldu. 5,9 milyon kişi savaş sonrası evsiz kaldı.

Irak 650 bini sivil olmak üzere toplamda 1,2 milyon insan öldürüldü. 5 milyon çocuk yetim, 1 milyondan fazla kadın ise dul kaldı. 6 milyon kişi mülteci oldu.

Afganistan

71 bini sivil olmak üzere 241 bin kişi hayatını kaybetti. En az 6 milyon Afgan ülke içinde ve dışında yerinden edildi.

Yemen

2014'te patlayan büyük iç kriz ve çatışmalardan dolayı 233 bin kişi iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden öldü. Nüfusun yüzde 80'i yani 24,3 milyon kişi insani yardıma muhtaç oldu. Şu anda 13,5 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya.

Libya

2011'deki iç savaş ve 2014'te başlayan ikinci iç savaş nedeniyle en az 50 bin insan hayatını kaybetti. Yerinden edilmiş kişi sayısı ise 400 bin. 2,4 milyon yani nüfusun 3’te biri yardıma muhtaç.

Filistin 1948'den beri Filistin'i işgal eden İsrail, 100 bin-200 bin arası Filistinliyi katletti. 5,3 milyon Filistinli mülteci durumuna düştü. On binlercesinin oturma iznini iptal edip vatandaşlıktan çıkardı.

Myanmar

1948'de beri Myanmar'ın baskısı altında olan Arakanlı Müslümanlar 2012'den beri toplu katliamlara maruz kalıyor. On binlerce Arakanlı Müslüman katledildi. Çevre ülkelere sığınan kişi sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Burundi ve Ruanda

1972 ve 1990-1994'te Hutu ve Tutsilerin birbirlerine karşı yaptıkları katliamda 1 milyondan fazla insan öldü. İki topluluk arasındaki etnik çatışmanın arkasında Fransa ve Belçika vardı. Fransa, katliam öncesinde Hutulara silah sattı ve eğitim verdi. BM bünyesindeki Fransız askerleri katliama yardım etti. Fransa ve ABD katliamı başlatan Hutuları engelleyebilecek durumdayken BM'yi işlevsiz kılacak şekilde diplomatik girişimlerde bulundu.

Aktif rol oynadılar

1950'den bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 500 askeri darbe girişimi oldu. 1956-2001 arasında yalnızca Afrika'da 80 darbe gerçekleşirken 108 darbe girişimi başarısız oldu. 1945-2005 arasında Afrika'daki 130 askeri darbe veya darbe girişiminin arkasında Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) üyesi Fransa vardı. BMGK üyesi ABD de Brezilya, Yunanistan, Şili, Türkiye ve Venezuela gibi onlarca ülkede başarılı ve başarısız askeri darbe girişimlerine destek verdi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)