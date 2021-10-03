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Konya'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddia edilen şahıs intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KONYA'nın Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde ikamet eden Tacettin Ünal, Çakıllar Mahallesi'ndeki aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Memiş Er'in evine gitti. Tacettin Ünal, burada çıkan kavgada Memiş Er'i boynundan ve elinden, eşi Gülsüm Er'i de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Gülsüm Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Memiş Er ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Tacettin Ünal'ın yakalanması için çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri Karahüyük Mahallesi Pirenli mevkiindeki bir ağılda kahve işleten ve aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiren Yaşar Ali Kıyılmaz'ı (36) yatağında tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Araştırmasını derinleştiren ekipler Kıyılmaz ile Ünal arasında alacak meselesinden husumet olduğunu belirledi.

Kıyılmaz'ı da Ünal'ın öldürmüş olabileceğini düşünen jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını sürdürürken Ünal'ı Üçhüyük Mahallesi'nde tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerindeki tüfeği inceleyen ekipler Tacettin Ünal'ın Ali Kıyılmaz'ı öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

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