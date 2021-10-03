AK Partili Hamza Dağ'dan itibar suikastı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyada yaşadığı itibar suikastına ilişkin, "Hakaret suç ama bir de yalan var. Bir hafta hiç hak etmediğim bir konuda linçe uğramış birisiyim" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TV100'de Pınar Işık Ardor'un Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

Hamza Dağ, sosyal medyada dezenformasyon konuşulurken Kürşat Ayvatoğlu'nun kokain olayına değindi ve "Hakaret suç ama bir de yalan var. Bir hafta hiç hak etmediğim bir konuda linçe uğramış birisiyim. Hangi siyasi partide olursa olsun eğer ortak bir netice alamazsak tek derdi itibari doğrultusunda iyi bir şeyler yapmaya gayret edenlerin bu işlerden uzaklaştığını görürüz" açıklamasında bulundu.

Dağ, itibar suikastına ilişkin, "Sadece siyasal yaptırımı mı olacak bunun? Bunun bir hukuki yaptırımı olmayacak mı?" diye sitem etti.