Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıda Berisha ve Gustavo ile bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kanarya, bu galibiyetin ardından puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürürken Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, 16. dakikada Berisha'nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 45+5. dakikada Gustavo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip oldu. 53. dakikada Travnik'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, daha sonra üstünlüğü eline aldı ve net pozisyonlar buldu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a yükselten ve milli araya lider olarak gitmeyi garantileyen Fenerbahçe, milli ara sonrası Trabzonspor'a konuk olacak. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 6 puanda kalan Kasımpaşa ise Göztepe'yi konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada soldan Berisha'nın ayağının dışıyla ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkte dar açıdan vuruşunda, top auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0

21. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

23. dakikada orta sahada rakibinden kazandığı topla ceza alanına yaklaşan Donk'un pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi.

41. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top kaleye paralel dışarı çıktı.

45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 2-0

Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1

60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Kasımpaşa

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 56 Novak), Crespo (Dk. 46 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), Berisha (Dk. 85 Osayi-Samuel), Serdar Dursun (Dk. 56 Valencia)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı (Dk. 46 Sakıb Aytaç), Sadiku (Dk. 90 Brecka), Travnik, Hajradinovic (Dk. 46 Dirar), Eysseric, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Jorgensen), Umut Bozok

Goller: Dk. 16 Berisha, Dk. 45+5 Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 53 Travnik (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 26 Crespo, Dk. 45+2 Rossi, Dk. 59 Gustavo, Dk. 73 Serdar Aziz, Dk. 74 Novak (Fenerbahçe), Dk. 35 Sadiku, Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 76 Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)