Fatih Terim maç sonrası konuştu: Allah hepimize hediye verdi

Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Allah hepimize verdiği gibi ona da hediye verdi. Berkan, yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması onun çıkaracağı derstir" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Göztepe sonrası perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray, oradan bitirdiği anda maça 72 saat var. Sabah 6.32'de teker koydu uçak. Belki çocuklar yatmadı, ertesi gün bir idmanla buraya geldik. 3. gün bu takım maç oynadı ve gerilimi yüksek bir maç oynadı. Yağmur, hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11'de 11 iken de iyiydik. Birçok gol kaçırdık, daha önce sonucu alabilirdik. Galatasaray budur, reaksiyon gösterir, karakter koyar. Bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı, ilk yarı da 3-4 dakika uzadı. Tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda, doğru 3 puan" dedi.

"Babel'e iyi bakmak lazım" Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım, oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer, değişikliğin doğru olduğunu gösterdi. Diagne'yi 3. santrfor olarak kullandık; hiç küsmeden, darılmadan girdi ki bazen bunları problem edebilir. Aslan gibi işini yaptı. Bir parantez de Berkan'a, çok üzüldü. Oyuncularımızın sadece iyi zamanlarında alkışlayarak yanında olmuyoruz, yaptıkları hatada da yanındayız, sorumluluğunu da biz alırız. Benim kendisine öğreteceklerim dışında pratikte şeyler var. Çok üzüldü, Allah hepimize verdiği gibi ona da hediye verdi. Yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması onun çıkaracağı derstir" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj gönderen deneyimli teknik adam, "Taraftarlardan ricam, oyunculara iyi yaklaşırlarsa bize yapacakları en büyük yardım olur. Hep beraber oynayacağımız için bu önemli" dedi.

"Bugünün en iyisi Babel'di"

Fatih Terim, "Özellikle bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Ama baskıyı devam ettirip iki beki de oyuna soktuğumuzda daha etkin, pozisyonu bol maç yaşarız. Van Aanholt'a neredeyse hiç dinlenme şansı tanımadık, ilk yarı işini yaptı ama Ömer daha hücum beki. Mustafa da iyi devam ediyordu yoksa 2. yarıya Kerem, Diagne, Halil ve Babel ile devam edebilirdik ama değişikliği böyle kullanmayı daha doğru buldum. Son 2'de artık Babel'in ayağına darbe alarak yorulduğunu gördüğümden öyle değişiklikler yaptık. Hepsi doğru oldu, doğru zamanda oldu. Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu. Bundan sonra daha da iyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.