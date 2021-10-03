İşte Rizespor-Galatasaray maçına damga vuran tartışmalı gol
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor- Galatasaray maçında atılan son dakika golü tartışma yarattı. Rizesporlu futbolcuların itirazına rağmen VAR'dan uyarı gelmeyince Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazandı.Abone ol
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının son saniyesinde atılan gol sonrasında gerginlik yaşandı. Hakem Ali Palabıyık, Rizesporlu futbolcuların faul itirazları sonrasında VAR'ı işaret etti. VAR'dan uyarı gelmeyince Palabıyık maçı bitirdi ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Sarı kırmızılıların son saniyede kazandığı maçta Rizesporlu futbolcular hakeme faul itirazlarında bulundu.
Ali Palabıyık, Rizesporlu futbolcuların faul itirazları sonrasında VAR'ı işaret etti. VAR'dan uyarı gelmeyince Palabıyık maçı bitirdi ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.
İşte tartışmalı anlar;