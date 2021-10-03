BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 348 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
AK Partili Hamza Dağ'dan itibar suikastı açıklaması
AK Partili Hamza Dağ'dan itibar suikastı açıklaması
Konya'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Konya'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Yunanistan ile Türkiye arasında turistik gemi seferleri yeniden başlıyor
Yunanistan ile Türkiye arasında turistik gemi seferleri yeniden başlıyor
AK Partiden Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne yerel rötuş çalışması
AK Partiden Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne yerel rötuş çalışması
5 Mart mutabakatından sonra 400 bin Suriyeli İdlib'e geri döndü
5 Mart mutabakatından sonra 400 bin Suriyeli İdlib'e geri döndü
HDP'nin lobicileri ABD'li senatörlerin FETÖ bağlantıları gözler önüne serildi
HDP'nin lobicileri ABD'li senatörlerin FETÖ bağlantıları gözler önüne serildi
CHP'li belediyeler 2019 yerel seçimlerinden bu yana milyarlarca lira borçlandı
CHP'li belediyeler 2019 yerel seçimlerinden bu yana milyarlarca lira borçlandı
Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı
Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı
İsrail'in siyasetçileri hedef alan casus yazılımı Türkiye'de görüldü
İsrail'in siyasetçileri hedef alan casus yazılımı Türkiye'de görüldü