Türkiye 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 348 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.