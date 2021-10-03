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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınları ile MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

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