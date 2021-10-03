Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta toplanan CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sonrası konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşebileceklerini söyledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Abant'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini ise 'değerli' bulduğunu ifade etti.

Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla iki gün süren CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.

"Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi son derece değerli olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım” ifadelerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur ama bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Her söylemi sizler nasıl dikkatle takip ediyorsanız gazeteci olarak biz de aynı şekilde dikkatle takip ediyoruz.”