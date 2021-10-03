BBP'de deprem! Yeni partinin ismi belli oldu

BBP'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurucular kurulundaki bazı isimler partiden ayrılarak yeni parti kurmaya hazırlanıyor. İşte yeni kurulan partinin adı;

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Büyük Birlik Partisiyle anlaşmazlığa düşen Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, yeni parti kurma hazırlığına girdi. Milli Yol Hareketi olarak adlandırılan siyasi yapılaşmanın partiye dönüştüğünde de isminin Milli Yol Partisi olması bekleniyor.

BBP'nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, BBP'den istifa ederek Milli Yol Hareketi ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına başladı. Ankara'da parti binasını tuttuklarını ifade eden hareketin öncüsü eski öncülüğündeki grup, Türkiye genelindeki istişare ziyaretleri kapsamında 52'nci il olarak Tekirdağ'a geldi.

"Mutlu yaşayan Türkiye ideali ile bir araya geldik"

Yeni parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, şöyle konuştu:

"Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP'den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye'nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye'de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz.

Kurucular kurulu kimlerden oluşacak?

Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler'de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti 'Bu elbise bu millete dar geliyor' diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı."