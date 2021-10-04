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Kabil'de ortam geriliyor! Taliban ve DEAŞ arasında çatışma

Kabil'de ortam geriliyor! Taliban ve DEAŞ arasında çatışma

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleriyle terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çatışma yaşandı.

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Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in 17. Polis Bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda DEAŞ'a ait sığınağın imha edildiğini ifade eden Mücahid, sığınaktaki DEAŞ üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise Kabil'in Hayırhane bölgesinde dün gece saatlerinde DEAŞ üyeleriyle Taliban güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında patlama seslerinin duyulduğunu öne sürdü.

Öte yandan, başkent Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

 DEAŞ saldırıları arttı

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti.

Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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