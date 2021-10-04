Adana'da kuruyemişçi infazı! Herkesin gözü önünde silahla vurup kaçtılar

ADANA’da motosikletli 2 kişi, kuruyemişçiyi pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 16.20 sıralarında İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçiye gelen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Eren Teyyare (32) yaralanırken, zanlılar ise motosikletle kaçtı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri çağrıldı. Kuruyemişçiye gelen sağlık ekipleri, Tayyare’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Teyyare’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.