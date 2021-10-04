Koronavirüse davetiye çıkarıyor! Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor

Dünya 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse çare arıyor. Virüsü mercek altına alan ABD'li bilim insanlarından yeni bir uyarı geldi. Bilim insanları Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artıran faktörü belirledi.

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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Virüsü anlamamıza ve onunla mücadele etmemize imkan tanıyan pek çok bilimsel araştırma yapıldı. Bu kapsamda koronavirüse yakalanma riskinizi artıran bir dizi faktör belirledi.

Kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin Kovid-19'a karşı daha savunmasız olduğu belirlendi. Bilim insanlarının 'en savunmasız grup' olarak tanımladığı bu grup yapılan son araştırma ile tabiri caizse yeni üyeler kazandı.

Koronaya davetiye çıkarıyor

Zira ABD'de yapılan bir araştırma ile koronavirüsün tabiri caizse dostu olan bir durum daha belirlendi. Bilim insanları obezitenin koronavirüse karşı hayatınızı ne kadar riske attığını belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Obezite, insanları diğer birçok ciddi kronik hastalık için risk altına sokmanın yanı sıra Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskini de artırıyor.

CDC'den yapılan açıklamaya göre, Obeziteye sahip olmak, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış riskini üç katına çıkarabiliyor. Obezitenin akciğer kapasitesini azalttığı ve nefes darlığına, göğüs ağrısına ve daha fazlasına yol açabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, obezitenin Kovid-19 durumunda zararlı olabilecek bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile de ilişkili olduğunun altı çiziliyor. Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları ise durumun bilinenden daha da vahim olduğunu belirledi.

Dünya çapında 154 ülkeden yetişkinlerdeki Kovid-19 ölüm oranı ve aşırı kilo arasındaki ilişkileri analiz eden ekip ülkelerdeki obezite oranlarını karşılaştırdı ve oldukça korkutucu bir sonuca ulaştı.

Buna göre, bir ülkedeki obezite oranı diğer bir ülkeye kıyasla yüzde 1 fazla ise bu o ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüzde 3.5 oranında daha fazla olması anlamına geliyor.

Pandemi döneminde obezitede bir artış görüldüğünü belirten uzmanlar aşırı kiloluların Kovid-19 hastalığını kötü geçirdiğini ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresinin daha uzun sürdüğünün altını çiziyor.