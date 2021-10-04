Eski Hakem Deniz Çoban: Galatasaray'ın 3. golü iptal edilmeliydi

Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, FIFA hakemi Ali Palabıyık'ın çok kötü bir 90 dakika yönettiğini vurgulayarak Galatasaray'ın attığı 3. golde Halil Dervişoğlu ve Diagne'nin rakiplerine faul yaptığını belirtti.

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Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Çaykur Rizespor- Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Galatasaray'da Muslera ve Mohamed, Rizespor'da ise Erik Sabo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğine parantez açan tecrübeli futbol adamı, 90 dakikanın üzerine oynatılan 2.5 dakikanın doğru karar olduğunu sözlerine ekledi.

Palabıyık'ın çok kötü bir 90 dakika yönettiğini vurgulayan Deniz Çoban, Galatasaray'ın attığı 3. golde Halil Dervişoğlu ve Diagne'nin rakiplerine faul yaptığını belirtti.

Deniz Çoban'ın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Penaltı verilse daha doğru olurdu'

''Selim, topa sağ ayağıyla hamle yapıyor ve ciddi risk alarak geliyor. Kollarını açmış, doğal olmayan bir şekilde büyütmüş. Top sonra Galatasaraylı oyuncunun ayağından sekiyor, kısa mesafeden eline geliyor, dizinden de sekiyor. Elini kapatmaya çalışıyor, topu da vücuduna sıkıştırıyor. 'Devam' diyene bir şey demem ama Selim'in hareketi, baştan o riski alması, kollarını açarak bu şekilde gelmesi bence çok riskli. Penaltı verilse daha doğru olurdu.''

'FIFA hakemine bunu öğretecek değiliz'

''Galatasaray çıkıyor diye Ali Palabıyık daha çok rahatlıyor. Döndü, gidiyor. Burada geri geri koşulur, yan yan koşulur. FIFA hakemine bunu öğretecek değiliz. Daha bu dakikada maçta olmadığını gösteriyor. Maçta değil!''

'Bence Ali Palabıyık'ı yıkan bir şey oldu'

''Ben bir tespitte bulunacağım: Ali Palabıyık, Trabzonspor -Galatasaray maçı yönetti, çok başarılı değildi. Arkasından Adana Demirspor- Beşiktaş maçı yönetti, hiç başarılı değildi. Üstüne bir de bence Ali Palabıyık'ı yıkan bir şey oldu. Avrupa'da Halil Umut Meler'in önündeydi ama Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı, Ali Palabıyık Avrupa Ligi'nde.''