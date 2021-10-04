CHP'yi 1 milyar lira dolandırıp kaçtı! "CHP Tosuncuğu" Saim Diken'i kimse bulamıyor

CHP'de 'Tosuncuk' şoku yaşanıyor. CHP'den milletvekili adayı, belediye başkan adayı ve parti yönetimi adayı olan Saim Diken'in, partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Diken'in topladığı parayla ABD'de şirket kurduğu ve sosyal medya hesapları dahil tüm irtibatlarını kapattığı, kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

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CHP, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın olayının bir benzeri ile çalkalanıyor. İddiaya göre Saim Diken, CHP'de aktif olarak görev yapan bir isimdi. İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. Seçilemeyince 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı oldu. Burada da kendisine yer bulamayınca, 2020'de Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı oldu. 150 oy aldı ancak 7 oy farkıyla yarışı kaybetti. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş seçildi.

1 milyar lira toplayıp ortadan yok oldu

Diken, CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, son golünü attı. CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CHP'liler 'soyadı' üzerinden espri üretmeye başladı

CHP kulislerinde Diken'in ortadan kaybolduğu konuşulurken bazı meclis üyeleri de soyadı üzerinden argo espriler yapmayı ihmal etmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de fotoğrafları yer alan Saim Diken hakkındaki son iddia ise topladığı 1 milyar TL ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği ve burada bir şirket kurduğu yönünde oldu.

CHP'lileri ve partili vatandaşlardan parayı toplayan Diken'in ayrıca sosyal medya hesaplarını ve tüm iletişimini de kapattığı öğrenildi.