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Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

35 yaşındaki Mustafa Işık'ın hayatına babaannesine hediye edilen çakmakla değişti.

Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

MALATYA’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Işık, babaannesine hediye edilen ‘muhtar çakmağını’ merak ederek araştırmaya başladıktan sonra çakmaklara ilgi duymaya başladı. 

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Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

Işık’ın sigara içmediği halde 20 yılı aşkın süredir para ile satın aldığı ve arkadaşlarının hediye ettiği çakmaklar koleksiyon halini aldı.

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Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

Işık, ‘Sen sigara içmiyorsun bize çakmak ver’ diyenleri ve satın almak isteyenlerin tekliflerini hiçe sayan koleksiyonunu bozmak istemiyor.

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Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var

Işık’ın koleksiyonunda bulunan saat, silah, el bombası ve değişik modellerdeki çakmaklar görenlerin ilgisini çekiyor.

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