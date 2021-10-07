Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu var
35 yaşındaki Mustafa Işık'ın hayatına babaannesine hediye edilen çakmakla değişti.
MALATYA’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Işık, babaannesine hediye edilen ‘muhtar çakmağını’ merak ederek araştırmaya başladıktan sonra çakmaklara ilgi duymaya başladı.
Işık’ın sigara içmediği halde 20 yılı aşkın süredir para ile satın aldığı ve arkadaşlarının hediye ettiği çakmaklar koleksiyon halini aldı.
Işık, ‘Sen sigara içmiyorsun bize çakmak ver’ diyenleri ve satın almak isteyenlerin tekliflerini hiçe sayan koleksiyonunu bozmak istemiyor.
Işık’ın koleksiyonunda bulunan saat, silah, el bombası ve değişik modellerdeki çakmaklar görenlerin ilgisini çekiyor.