BIST 1.379
DOLAR 8,92
EURO 10,31
ALTIN 501,32
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

Sızma zeytinyağına yüzde 35 zam geldi! Fiyatı 35 TL'ye çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
Sızma zeytinyağına yüzde 35 zam geldi! Fiyatı 35 TL'ye çıktı

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağının yüzde 14’ünü karşılayan Mersin’in Mut ilçesindeki fabrikalarda sızma zeytinyağı fiyatları geçen yıl 22 lira iken bu yıl 35 liraya çıktı. Üretici temsilcileri, zeytinde rekoltenin düşük olduğunu, bu sebeple ilerleyen günlerde zeytinyağı fiyatlarının daha da artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Abone ol

Geçen yıl kilosu 18 ila 22 lira arasında seyreden zeytinyağı fiyatları bu yıl dinglerinde 35 liradan satılıyor. Marketlerde ise 70 ila 90 liraya kadar çıkıyor. Zeytinin elek numarasına göre 2 lira ila 8 lira arasında fiyat verilirken, zeytinyağının daha çok para etmesi sebebiyle üretici zeytinyağı çıkarmayı tercih ediyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, geçen yıl zeytinyağı fiyatlarının 18 ile 22 lira arasında değişirken bu yıl dinglerinde 35 liradan satıldığına dikkat çekti. Bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olmasından dolayı zeytinyağı fiyatlarının arttığını dile getiren Başkan Kar, “Zeytinyağı sezonunun açılışıyla birlikte fiyatların bir anda 35 lira marketlerde ise 70 ile 90 lira arasında alıcı buluyor. Eleklerin en alt kısmındaki zeytin zeytinyağı için alınıyor ve kilosu en az 2 liradan alınıyor. Bu yıl zeytin rekoltesi geçen yıllara göre daha az. Bu da zeytinyağı fiyatlarını nerdeyse ikiye katladı. İlerleyen günlerde fiyatlar daha da yükselecek. Zeytin rekoltesinin düşük olması zeytinyağına etki etti” dedi.


"15 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor"
Mersin’de zeytin üretiminin yüzde 65’i, Türkiye üretiminin ise yüzde 14’ünün gerçekleştirildiği Mut’ta, 15 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına “Mut Zeytinyağı” adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. İlçede 11 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu bulundu yasak olduğu için...
Foto Galeri Malatya'da ağzına dahi sürmedi yüzlerce biriktirdi! Çuvallar dolusu bulundu yasak olduğu için... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
İstanbul'da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybetti: Yaralılar var
İstanbul'da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybetti: Yaralılar var
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
MİT'ten Dağlıca karakol baskını intikamı! 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı öldürüldü
MİT'ten Dağlıca karakol baskını intikamı! 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı öldürüldü
Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi
Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi
ABD'de Müslüman mezarlığını yakmak istediler! Daha önce de saldırmışlardı
ABD'de Müslüman mezarlığını yakmak istediler! Daha önce de saldırmışlardı
TSK'ya Afrika'da BM görevi için tezkerenin uzatılması TBMM'de
TSK'ya Afrika'da BM görevi için tezkerenin uzatılması TBMM'de
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye HDP desteği
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye HDP desteği