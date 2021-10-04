Gıda ürünleri Eylül ayında yüzde 28 zamlandı! Yıllık artış ise bazı ürünlerde yüzde 70'i geçiyor
Enflasyonda yükseliş Eylül ayında devam ederken, 415 ürünü kapsayan sepet içinde fiyatı artan ürünlerin sayısındaki artış da sürdü. 2021'de yumurta ve domates yüzde 70, tavuk eti yüzde 69, patates yüzde 58, ayçiçek yağı yüzde 52, süt-peynir-yoğurt yüzde 35 zamlandı.Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında 415 ürünün yer aldığı enflasyon sepetinde 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Bu yılın Mayıs ayında fiyatı artan ürünlerin sayısı 259'a kadar gerilemişti.
Eylül'de fiyatı en çok artan kömür oldu
Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.
Yurt ücretleri yüzde 28 zamlandı
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.
TÜİK'e göre gıdada 1 yıllık fiyat artışları
Yumurta yüzde 70
Domates yüzde 70
Tavuk eti yüzde 69
Patates yüzde 58
Ayçiçek yağı yüzde 52
Süt-Peynir-Yoğurt yüzde 34-35
Salam-Sucuk-Sosis yüzde 35-38
Makarna yüzde 28,5
Ekmek yüzde 28
Dana eti yüzde 25
Enflasyonda yükseliş sürdü
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,25'lik artış görüldü. Üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,96 arttı. Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasını belirlemek için kullandığı ve enerji, gıda, tütün ürünleri, altın, alkollü ve alkolsüz içecekleri barındırmayan çekirdek enflasyon da yüzde 16,62’den yüzde 16,98’e çıktı.
Gelirin yüzde 20'si gıdaya gidiyor
TÜİK verilerine göre, hanehalkı gelirinin yüzde 20’sini gıdaya harcarken yüzde 25’ini konut ve kira masraflarına harcıyor. Alkollü içecek, sigara ve tütün ürünleri ise hanehalkı harcamalarının yüzde 4,3’ünü oluşturuyor.
Gıdada aylık artış yüzde 28
Hanehalkı harcamalarının beşte birini oluşturan gıdadaki fiyat artışı ise Eylül ayında yüzde 28,79 olurken alkollü içecekler, tütün ve altın fiyatlarındaki artış yüzde 2,92 oldu.
Kreş, üniversite ve servis fiyatları arttı
Servis ücretleri bir önceki aya oranla yüzde 29,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,36 arttı. Özel üniversite ücretlerindeki aylık artış ise yüzde 24,25 oldu. Kreş gündüz bakım evlerinin fiyatı ise bir önceki aya göre yüzde 10’luk artış gösterdi. Kreş fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı.
Yurt fiyatlarında büyük artış
Okulların yüz yüze açılacağının duyurulmasından beri öğrencilerin en büyük endişe kaynaklarından biri olan barınma sorunu, enflasyon sepetinde de kendini gösterdi. Verilere göre yurt ücretleri bir önceki aya göre yüzde 28,3’lük artış göstererek fiyatı en çok artanlar arasında yer aldı. Fiyatlardaki yıllık artış ise yüzde 28,68 oldu.
Enerji fiyatları yükseliyor
Küresel çapta yaşanan enerji krizinin de etkisiyle enerji fiyatlarındaki yükseliş de Eylül ayında yüzde 22’yi buldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ne diyor?
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 2.89, son 12 aylık artış oranının ise yüzde 44.70 olarak gerçekleştiğini açıkladı.