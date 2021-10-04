Gıda ürünleri Eylül ayında yüzde 28 zamlandı! Yıllık artış ise bazı ürünlerde yüzde 70'i geçiyor

Enflasyonda yükseliş Eylül ayında devam ederken, 415 ürünü kapsayan sepet içinde fiyatı artan ürünlerin sayısındaki artış da sürdü. 2021'de yumurta ve domates yüzde 70, tavuk eti yüzde 69, patates yüzde 58, ayçiçek yağı yüzde 52, süt-peynir-yoğurt yüzde 35 zamlandı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında 415 ürünün yer aldığı enflasyon sepetinde 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Bu yılın Mayıs ayında fiyatı artan ürünlerin sayısı 259'a kadar gerilemişti.

Eylül'de fiyatı en çok artan kömür oldu

Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.

Yurt ücretleri yüzde 28 zamlandı

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.

TÜİK'e göre gıdada 1 yıllık fiyat artışları Yumurta yüzde 70

Domates yüzde 70

Tavuk eti yüzde 69

Patates yüzde 58

Ayçiçek yağı yüzde 52

Süt-Peynir-Yoğurt yüzde 34-35

Salam-Sucuk-Sosis yüzde 35-38

Makarna yüzde 28,5

Ekmek yüzde 28

Dana eti yüzde 25

Enflasyonda yükseliş sürdü

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,25'lik artış görüldü. Üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,96 arttı. Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasını belirlemek için kullandığı ve enerji, gıda, tütün ürünleri, altın, alkollü ve alkolsüz içecekleri barındırmayan çekirdek enflasyon da yüzde 16,62’den yüzde 16,98’e çıktı.

Gelirin yüzde 20'si gıdaya gidiyor

TÜİK verilerine göre, hanehalkı gelirinin yüzde 20’sini gıdaya harcarken yüzde 25’ini konut ve kira masraflarına harcıyor. Alkollü içecek, sigara ve tütün ürünleri ise hanehalkı harcamalarının yüzde 4,3’ünü oluşturuyor.

Gıdada aylık artış yüzde 28

Hanehalkı harcamalarının beşte birini oluşturan gıdadaki fiyat artışı ise Eylül ayında yüzde 28,79 olurken alkollü içecekler, tütün ve altın fiyatlarındaki artış yüzde 2,92 oldu.

Kreş, üniversite ve servis fiyatları arttı



Servis ücretleri bir önceki aya oranla yüzde 29,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,36 arttı. Özel üniversite ücretlerindeki aylık artış ise yüzde 24,25 oldu. Kreş gündüz bakım evlerinin fiyatı ise bir önceki aya göre yüzde 10’luk artış gösterdi. Kreş fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı.

Yurt fiyatlarında büyük artış

Okulların yüz yüze açılacağının duyurulmasından beri öğrencilerin en büyük endişe kaynaklarından biri olan barınma sorunu, enflasyon sepetinde de kendini gösterdi. Verilere göre yurt ücretleri bir önceki aya göre yüzde 28,3’lük artış göstererek fiyatı en çok artanlar arasında yer aldı. Fiyatlardaki yıllık artış ise yüzde 28,68 oldu.

Enerji fiyatları yükseliyor

Küresel çapta yaşanan enerji krizinin de etkisiyle enerji fiyatlarındaki yükseliş de Eylül ayında yüzde 22’yi buldu.