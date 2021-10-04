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Pusu kurup kızını okula götüren eski eşini öldürdü, şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Pusu kurup kızını okula götüren eski eşini öldürdü, şahitlik yapan komşusunu yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'yı (41) da evine giderek yaralayan Aksu, kaçtı.

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Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Ayşe Aksu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak aynı mahallede başka bir eve taşındı. İlçede boya, badana işleri uğraşan Remzi Aksu, bu sabah, takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti.

Kızını okula çıkarmak için evden çıkınca

Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı. Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Komşusunun evine gidip onu da vurdu

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak’taki evine gitti. Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.'yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı.

Komşusunun karısını çekiçle yaralayıp kaçtı

Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşi Fatma A.'yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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