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Gerilim tırmanıyor! Deniz Kuvvetleri Türk sularına izinsiz giren Rum gemisine müdahale etti!

Gerilim tırmanıyor! Deniz Kuvvetleri Türk sularına izinsiz giren Rum gemisine müdahale etti!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkardı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan, Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Dışişleri açıklama yapmıştı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal girişimlerine ilişkin Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği belirtti.

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