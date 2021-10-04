Danilo Zanna eşi kimdir nereli Tuğçe Demirbilek ne iş yapıyor?

Masterchef'in sempatik jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber geldi. 9 yıldır birlikte olduğu eşi Tuğçe Demirbilek ile evleri ayırdığı söylenen Danilo Zanna boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Peki Tuğçe Demirbilek kimdir, Danilo Zanna eşi ne iş yapıyor, Tuğçe Demirbilek nereli?

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Masterchef'in sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna uğruna Türkiye'ye yerleştiği 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor iddiası bugün magazin basınında gündem oldu. Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan çift Etiler'deki evlerini ayırdı.

Türkiye'ye gezmek amacıyla gelen ve ilk görüşte aşık olduğum dediği Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar veren Danilo Zanna kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Türkiye'de bir çok televizyon programına katılan 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ortaya çıktı.

Son olarak temmuz ayında ailece tatile giden o günden beri birlikte poz vermeyen çift ayrılık sinyallerini vermişti. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış. Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.

Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.

Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

İtalyan Şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı. "Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var.