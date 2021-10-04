Cumhur İttifakı'ndan erken seçimin önüne geçecek hamle

Erken seçim tartışmalarını bitirecek hamle için Cumhur İttifakı hazırlanıyor. Hürriyet yazarı Selvi erken seçim yapılabilmesinin önüne geçecek taktik bulunduğunu söyledi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında "Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce Meclis’e sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. O nedenle ekim ayının ortasında Meclis’e sunulacak olan bütçe, aralık ayının üçüncü haftası da kabul edilerek Meclis’ten geçecek" dedi.

Üzerinde çalışılan seçim yasasının 1 Ekim'de Meclis'e sunulmasının planlandığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti:

"Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?

Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak."