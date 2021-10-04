BIST 1.404
DOLAR 8,87
EURO 10,30
ALTIN 500,09
HABER /  POLİTİKA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Cumhur İttifakı'ndan erken seçimin önüne geçecek hamle

Cumhur İttifakı'ndan erken seçimin önüne geçecek hamle

Erken seçim tartışmalarını bitirecek hamle için Cumhur İttifakı hazırlanıyor. Hürriyet yazarı Selvi erken seçim yapılabilmesinin önüne geçecek taktik bulunduğunu söyledi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında "Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce Meclis’e sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. O nedenle ekim ayının ortasında Meclis’e sunulacak olan bütçe, aralık ayının üçüncü haftası da kabul edilerek Meclis’ten geçecek" dedi.

Üzerinde çalışılan seçim yasasının 1 Ekim'de Meclis'e sunulmasının planlandığını hatırlatan Selvi şöyle devam etti:

"Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?

Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak."

ÖNCEKİ HABERLER
THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
Cihat Yaycı'dan kritik açıklama: Doğu Akdeniz’i kaybediyoruz
Cihat Yaycı'dan kritik açıklama: Doğu Akdeniz’i kaybediyoruz
Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı
Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı hudut kartalları tarafından yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı hudut kartalları tarafından yakalandı
Sigara fiyatları 2021 L&M fiyatı kaç para oldu yeni liste
Sigara fiyatları 2021 L&M fiyatı kaç para oldu yeni liste
1 ayda 20 kilo verdiren su diyeti! Birçok hastalığı tedavi ediyor
1 ayda 20 kilo verdiren su diyeti! Birçok hastalığı tedavi ediyor
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman: Dindar bir anayasa olmalı ilk 4 madde ise değişebilir
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman: Dindar bir anayasa olmalı ilk 4 madde ise değişebilir
Chesterfield sigara fiyatları 2021 zam geldi güncel sigara fiyatı
Chesterfield sigara fiyatları 2021 zam geldi güncel sigara fiyatı
Sigaraya zam geldi Lark kaç para oldu 2021 sigara zammı
Sigaraya zam geldi Lark kaç para oldu 2021 sigara zammı
Batman Gercüş'te otomobil virajda takla attı 1 ölü 6 yaralı
Batman Gercüş'te otomobil virajda takla attı 1 ölü 6 yaralı