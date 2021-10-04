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Batman Gercüş'te otomobil virajda takla attı 1 ölü 6 yaralı

Batman Gercüş'te otomobil virajda takla attı 1 ölü 6 yaralı

BATMAN’ın Gercüş ilçesinde, hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi.

Gercüş yönünden Becirman Seyyit Bilal Türbesi'ne doğru giden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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