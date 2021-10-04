Enflasyon rekor kırdı dolar yükselişe geçti! İşte piyasada son durum
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu aylık olarak yüzde 1,25 arttığını, yıllık enflasyonun da yüzde 19,58'e yükseldiğini açıkladı. Güne yatay seyirde başlayan döviz kurları yükselişe geçti.Abone ol
Döviz kurları haftaya yatay başlarken, eylül ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL 8,87; euro/TL ise 10,30 seviyelerine tırmandı. Dolar daha sonra 8.86'ya geri çekildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
Euro Bölgesi Maliye Bakanları ve OPEC toplantıları da takip edilecek.