Enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayı enflasyonu arttı

TÜİK, 2021 eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98 oldu.

Üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,96 arttı. Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.

Piyasa yükselişin sürmesini bekliyordu

Bloomberg HT'nin anketinde beklenti Eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 19,50’e yükselmesi yönünde olmuştu.

Ankette aylıkta en düşük beklenti yüzde 0,71, en yüksek beklenti yüzde 2,20 oldu.

Ağustos'ta enflasyon politika faizini aşmıştı

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19,25 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 19 olan politika faizini aşmıştı

Enflasyon aylık bazda yüzde 1,12 artmış, çekirdek enflasyon da yüzde 17,22’den yüzde 16,76’ya çekilmişti. Gıda fiyatları yüzde 29 artış ile 28 ayın zirvesine çıkmıştı.

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.