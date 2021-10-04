Enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayı enflasyonu arttı
Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2021 Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyatları aylık 1,25; yıllık yüzde 19.58'e gelerek artış gösterdi.Abone ol
TÜİK, 2021 eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.
Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98 oldu.
Üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,96 arttı. Aylık bazda ise üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.
Piyasa yükselişin sürmesini bekliyordu
Bloomberg HT'nin anketinde beklenti Eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 19,50’e yükselmesi yönünde olmuştu.
Ankette aylıkta en düşük beklenti yüzde 0,71, en yüksek beklenti yüzde 2,20 oldu.
Ağustos'ta enflasyon politika faizini aşmıştı
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19,25 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 19 olan politika faizini aşmıştı
Enflasyon aylık bazda yüzde 1,12 artmış, çekirdek enflasyon da yüzde 17,22’den yüzde 16,76’ya çekilmişti. Gıda fiyatları yüzde 29 artış ile 28 ayın zirvesine çıkmıştı.
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.
Dolar yükselişte
23 Eylül'de Merkez Bankası'nın sürpriz kabul edilen faiz indirimi sonrası yükselişe geçen dolar 30 Eylül'de 8.96 lirayı görerek rekor kırdı. Dolar geçen haftayı ise 8.87'den kapatmıştı.
Dolar yeni haftaya ise 8.86 liradan başladı.
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.