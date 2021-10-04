Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder bir ilk yaşadı! Penaltı kırmızı ve sarı kart
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, sahasında Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekip Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 77'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Lille'de ise bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz önce penaltı kazandı sonra sarı kart gördü.Abone ol
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında milli futbolcularımızın takımları Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son şampiyon Lille 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 28' ve 90+5'te Jonathan David kaydetti.
Bu sonuçla Lille 14 puana yükselirken Marsilya ise 14 puanda kaldı.
Son şampiyon Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında yer aldı.
Yusuf Yazıcı, 88'de Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
Marsilya'da bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Lille'de Burak Yılmaz 66'da Marsilya ceza sahasında yerde kaldıktan sonra hakem penaltı kararı verdi.
Ancak VAR'da incelenen pozisyon sonrası milli futbolcumuz aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 77'de rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Cengiz Ünder'in kırmızı kartı sonrası onu ilk sakinleştiren Burak Yılmaz oldu.