Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li vekil Ömer Öcalan çözüm için amcasını adres gösterdi: Özgür olmalı

Kürt sorunu çözümü tartışmasında HDP'li vekil Sezai Temelli'nin İmralı'yı adres göstermesiyle başlayan tartışmaya Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li vekil de katılarak amcasına özgürlük istedi.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li vekil Ömer Öcalan, "Kürt sorunu"nun çözümü için İmralı'yı işaret etti. Yeğen Öcalan, "Öcalan konuşuluyorsa, onun da konuşmaya hakkı vardır" ifadesiyle amcası için özgürlük talep etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir "Kürt sorunu" olduğunu iddia ederek çözümün HDP'de olduğunu söylemiş, HDP'li Sezai Temelli de bunun üzerine "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres göstermişti. Ardından pek çok isim çözümün adresi olarak TBMM'yi vurgulamıştı.

Öcalan'ın yeğeni de tartışmaya dahil oldu

Türkiye'nin gündemine oturan "muhatap tartışması" sürerken, bir başka açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li vekil Ömer Öcalan'dan geldi.

Onun da konuşmaya hakkı var

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; PKK'nın yayın organına konuşan yeğen Öcalan, "Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır" dedi.

Fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor

Öcalan'ın "Kürt sorununu" demokratik yollardan çözme noktasında muhatap alınması gerektiğini ifade eden HDP'li Öcalan, "Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.