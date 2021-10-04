Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi İsmail Kahraman'dan dindar anayasa önerisi!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak, yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğini savundu.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğini savundu ve ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" dedi.

Kahraman, Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki genel merkezinde "Yeni Anayasa ve Öze Dönüş" konulu konferans verdi.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'in 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitabında, 2023'te yeni bir anayasaya kavuşulacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir çalışmanın sürdürüldüğünü dile getiren Kahraman, "Milli, yerli ve her zaman değişmesi icap etmeyen, sık sık değişiyor çünkü anayasa, bir metin ortaya koyma çalışması var. Anayasa, kanunların bağlı olduğu, aykırı olmaması gereken bir metin. Bu metnin esasları teferruata girmeden, 'yumuşak anayasa' denilen tarzda bir anayasa çalışması olursa ve kabul edilirse memnun kalacağımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

İsmail Kahraman, anayasaların kısa ve öz olması gerektiğini ifade ederek, anayasanın çok maddeli olmasının yanlış olduğunu, bunun kalıplaşmaya sebep olup, gelişmeyi önlediğini söyledi.

Laikliğin, çok üzerinde durulan bir konu olduğuna da işaret eden Kahraman, "Laiklik dünya anayasalarında 5 anayasada ilke olarak var. 195 ülkenin 5 tanesinde laiklik ilke olarak geçiyor. Yalnızca Fransa'da 'din yok' manasında kullanılıyor, diğerlerinde dine karşı oluş yok. Dinle barışık bir anayasa hepsinde var." ifadelerini kullandı.

Dünyada 63 ülkede başkanlık sistemi olduğunu belirten Kahraman, Türkiye'nin parlamenter demokrasiyi ve meşruti demokrasiyi denediğini, esas demokratik yapıya ise 1950 seçimlerinden sonra kavuştuğunu aktardı.

Kahraman, "Araya darbeler girdi. Bence bu kadar derslerden çıkarılabilecek netice, başkanlık sisteminin en doğrusu olduğu ve devamının gerektiğidir. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen dış çevreler ısrarla sistemin karşısındadırlar. Bunların telkinine kapılmamak lazım."dedi.

Kalkınma için ise istikrarın şart olduğunu, parlamenter sistemde ise bunun bulunmadığını aktaran Kahraman, yeni anayasanın da 1924, 1961, 1982 gibi 'dindar bir anayasa' olması gerektiğini söyledi.

Kahraman, "Bütün bu anayasalarda din vardır, din dersleri vardır, Diyanet İşleri Başkanlığı vardır, din görevlileri maaşını devletten almaktadır. Dini bayramlar, resmi tatil günleridir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinden birisidir. Hatta İSEDAK'ın başkanı Cumhurbaşkanımızdır. İçinde olduğumuz çevrenin dışındaymış gibi davranmak çok yanlıştır." diye konuştu.