Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten bomba altın tahmini bu 3 gelişmeye dikkat!

Altın fiyatları için yatırımcılar ikiye bölündü. Yurt içinde gram altın fiyatları 500 lira psikolojik direncini kırarken, gram altın fiyatlaması için kritik olan ons tarafında bir aşağı veya yukarı yönlü bir kırılım gözlenmedi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın için 1791 dolar seviyesine dikkat çekerek, gram altın fiyatları için beklentilerini sıraladı.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında kısa vadeli görünümün negatif olduğunu açıklayan Memiş, "Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerek" diye konuştu. Daha sonra İslam Memiş, gram altın fiyatları için beklentilerini sıralayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ons altın tarafında yukarıda 1850 aşağıda 1650 dolar seviyesinin öne çıktığını ve yatırımcıların ikiye bölündüğünü belirten İslam Memiş, "Ons altın için bir yön kırılması yok. Tam ortalarda bir yerde seyrediyor. Dünya piyasalarında yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Enerji krizi özellikle şuanda bütün dünyayı tehdit ediyor. Asya'da Çin'de şartellerin kapatılma sürecine doğru giden bir enerji krizi var. Çetin bir kış ayı bekleniyor" diye konuştu.

Altın fiyatları için öne çıkan 3 gelişme

Zaten enflasyon ile ilgili sıkıntılar yaşayan bir dünya ekonomisi olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ciddi şekilde hissediliyor. Tezat olan şu. Problemler artmaya devam ederken, altın fiyatları sadece dolar endeksi, ABD 10 yıllıkları ve varlık alımlarıyla alakalı süreç ile baskı altında kalmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Ons altın tarafında 1650 dolar seviyesi test edilebilir"

Altın fiyatları için baskının arttığını ancak problemlerin ağırlığının daha fazla olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Evet altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ederek ons tarafında 1650 dolar seviyesi test edilebilir. Ancak şunu belirtmek isterim. 1721 dolar seviyesinin altındaki rakamlara çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Altın fiyatları için rüzgâr tersine dönebilir"

Altın fiyatlarının baskılanma süreciyle dünyada problemlerin artmasının aynı döneme tekabül ettiğini belirten İslam Memiş, "Problemler artmaya devam ettikçe ons altın tarafında rüzgâr tersine dönebilir. Buda altın yatırımcısı için düşüşlerin kalıcı olmayacağı beklentisini artırıyor" dedi.

Altın yatırımcısı dikkat! 'Kritik süreçten geçiyoruz'

Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görülmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Toparlayacak olursak, ons altın fiyatları için kısa vadeli görünüm negatif. Ancak sorunlar artmaya devam ediyor dünyada. Sorunlar ciddi anlamda küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Ons yatırımcısı için dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi belirtmek isterim" dedi.

"Gram altın için düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum"

Gram altının onsa göre daha şanslı olduğunu belirten İslam Memiş, "Gram altın fiyatları 450 liralardan 2021 yılına başlamıştı. 500-502 lira seviyelerinde gram altın fiyatı için bir direnç seviyemiz var. Gram altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum" dedi.

Gram altın yatırımcısının satış için veya yeni bir pozisyon için çok da acele etmemesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Ons tarafında her ne kadar kısa vadeli bir düşüş trendi beklense de riski fiyatlamalar olduğundan yukarı yönlü hareketler de olabilir. Dolayısıyla gram altın fiyatları için yükseliş ihtimali biraz daha artıyor. Burada gram altın için 506 lira seviyesini takip ediyoruz" diye konuştu.

İslam Memiş'ten 2021 altın tahmini: Yıl bitmeden yeni zirveler görebiliriz

Gram altın tarafında ons kaynaklı 490 lira altına sarkmalar görülürse orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı doğacağını belirten uzman isim, "Gram altın fiyatları için yılsonuna kadar yeni zirveler görme ihtimalimizi ben kuvvetli görüyorum. Özellikle 506 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 520 liraya doğru bir hızlı yükseliş görebiliriz" dedi.