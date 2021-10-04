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İstanbul'da kursta iğrenç olay! Hareket bahanesiyle taciz etti, çıplakken...

İstanbul'da kursta iğrenç olay! Hareket bahanesiyle taciz etti, çıplakken...

İSTANBUL Fatih'te 8 yaşındaki üç kız çocuğu, tekwando kursunda 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nın hareket gösterme bahanesiyle 3 yıldır kendilerini taciz ettiğini söyledi.

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Skandal olay Fatih İlçesi Atikali Mahallesi'nde yer alan bir tekwando kursunda meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşlarındaki ikisi kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendilerini taciz ettiğini söyledi. Duydukları karşısında dehşete düşen aileler, soluğu polis merkezinde aldı.

Tacizci eğitmenin dehşeti yaşattığı 8 yaşındaki minikler pedagog eşliğinde ifade verdi. Miniklerden S.B., ifadesinde eğitmeni Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendisini taciz ettiğini "Tekme çalışması yaparken kurbağa hareketi bahanesiyle beni 5 kızı daha taciz ediyordu. Kızlar soyunma odasında üzerini değiştiriyordu. Onu şortla ve üstü çıplakken gördüm. 4 yıldır kursa geliyorum, 3 yıldır bu şekilde taciz ediliyorum." sözleriyle anlattı.

"Susma hakkımı kullanıyorum"
Minik sporcuların pedagog eşliğinde verdiği ifadelerin ardından gözaltına alınan Emin D.'nin polis merkezindeki ifadesinde konuyla ilgili açıklama yapayarak "Susma hakkımı kullanıyorum" dediği kaydedildi. Tacizci eğitmenin dehşeti yaşattığı çocukların avukatı Barış Erbaş "Yaşananları öğrendiğimde kanım dondu. Bu çocuklar daha yaşadıklarının anlamını ve sonuçları kavrayamayacak yaşta. Bunları yaşamış olmaları hukuk bir yana insanlığa sığmayan bir durum. " dedi.

"Mağdur sayısı daha fazla"
Avukat Erbaş "Şu ana kadar polise başvuran 3 çocuk olsa da mağdur sayısı daha fazla. Aileleri olayın duyulmasından korktukları için sessiz kalıp şikayetçi olmamışlar. Ailelerin şikayetçi olması, mağdur sayısını artıracağı gibi bu şahsın yaptıklarının yanına kar kalmamasını da sağlayacak. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız, bu kişinin adalet önünde hakettiği şekilde yargılanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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