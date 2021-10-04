Oğlu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün mahrem görüntülerini çekti babası şantaj yapıp tecavüz etti
IĞDIR’da, Göktürk Argın, kız arkadaşı 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün mahrem görüntülerini çıktı. Bunları gören babası Gökhan Argın, genç kızı ofisine çağırıp görüntülerle şantaj yaparak tecavüz etti. Aleyna da 4. kattaki evlerinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Ancak olayla ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı. Baba ve oğlu serbest bırakılırken, olayın intihar değil, cinayet olduğu iddia edildi...
Iğdır'da, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın işadamı babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve önceki gece saat 03.00 sıralarında, oturdukları apartmanın önünde ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (17) ailesi adalet bekliyor. Cesedinin bulunduğu yerde konuşan acılı baba Kemal Ağgül, kızının erkek arkadaşı ve tecavüzle suçlanan işadamı babasının serbest bırakılmasına isyan etti.
4. kattan düştü ama hiç kırık yok!
Aleyna'nın acılı babası Kemal Ağgül şunları söyledi: "4'üncü kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Yüz üstü yatıyormuş. Düşen birisi öyle düşmez. Kızımda hiçbir şekilde düşerek ölme belirtisi yok. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı. Olay akşamı saat 21.00'de Gökhan Argın ve oğlu kızımı evden çıkarmışlar. Apartmanın önünde bulundu."
Gece kızıma şantaj yapıp öldürdüler
"Gece kızıma şantaj yapıp alkol içirdiler, organize şekilde öldürdüler. İntihar etmedi, intihar süsü verildi. Ya öldürüp buraya getirdiler ya da burada öldürdüler. Ayakkabısını çantasını ve içki şişesini terasa bırakmışlar. Polis evde kontrol yaparken, ayakkabılıkta kırmızı kalemle yazılmış bir kağıt gördüm."
'Ölümümden' kelimesini okudum gerisine izin vermediler. Telefonunu da yok etmişlerdi. Gökhan Argın, zaten kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Üniversiteye hazırlanmaya başlamıştı. Beraber çalışma masası almıştık. Özel matematik öğretmeni tutmuştum. Sadece bir ders nasip oldu. Kızımın hayalleri vardı. Serbest kalmaları beni derinden yaraladı.