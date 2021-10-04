Oğlu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün mahrem görüntülerini çekti babası şantaj yapıp tecavüz etti

4. kattan düştü ama hiç kırık yok!

Aleyna'nın acılı babası Kemal Ağgül şunları söyledi: "4'üncü kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Yüz üstü yatıyormuş. Düşen birisi öyle düşmez. Kızımda hiçbir şekilde düşerek ölme belirtisi yok. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı. Olay akşamı saat 21.00'de Gökhan Argın ve oğlu kızımı evden çıkarmışlar. Apartmanın önünde bulundu."