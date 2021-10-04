Muratti sigara fiyatı 2021 zam geldi kaç para oldu?

Sigaraya zam geldi mi, sigara kaç para oldu bugün sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı konu oldu. Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişiklikleri sonrası sigaranın paket fiyatına da zam geldi. Philip Morris grubundaki sigaraya zam geldi. Peki Parliament, Muratti, LM, Marlboro kaç para oldu, yeni zamlı sigara listesi

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Sigara tiryakilerini üzen sigara zammı haberi geldi, sigara fiyatlarına 4 Ekim itibariyle zam geldi. En ucuz sigara 15,50 TL oldu. Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişiklikleri sonrası sigaranın paket fiyatına da zam geldi. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine zam yansıtıldı. Peki Parliament, L&M, Muratti, Marlboro, Lark sigara fiyatları kaç para oldu 2021 zamlı güncel liste...

Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını soyledi.

Zamlı fiyatlar

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL