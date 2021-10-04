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Enflasyon açıklandı Ekim ayı kira artış oranı belli oldu!

Enflasyon açıklandı Ekim ayı kira artış oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranı belli oldu.

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TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

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