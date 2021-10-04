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SGK'dan flaş grip aşısı kararı! 65 yaş üzerindeki kişiler ile bazı kronik hastalara ücretsiz olacak

SGK'dan flaş grip aşısı kararı! 65 yaş üzerindeki kişiler ile bazı kronik hastalara ücretsiz olacak

SGK yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın Şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak. 84 TL'ye satılan aşı 65 yaş üzerindeki kişiler ile bazı kronik hastalığı olanlara ücretsiz yapılacak.

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Grip aşısı kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte eczanelerde ücretli olarak satışa çıkarıldı. Grip aşısı fiyatı 84 TL'den satılırken SGK'den çok önemli hamle geldi. Şubat ayına kadar grip aşısı 65 yaş üzerindeki kişiler ile bazı kronik hastalığı olanlara SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre SGK yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın Şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak. 

Ücretsiz şekilde grip aşısı, Eylül-Şubat arası SGK tarafından şu kişilere uygulanacak:

-65 yaş üzerindeki kişiler
-Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
-Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
-Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
-Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
-6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
-Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları

SGK
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