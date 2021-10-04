CIA şefi Barkey'in öğrencisinin 'Erdoğan hasta' iddiasına AK Parti'den cevap

CIA şefi Henri Barkey'in öğrencisi CFR Uzmanı Steven Cook’un Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddialarını dile getirdiği yazısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yanıt geldi.

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ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook, Foreign Policy'de (FP) kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ve AKP'nin 2023 adayı üzerine iddialarda bulunmuştu.

Cook, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve 2023 seçimlerinde aday olamayabileceğini öne sürmüştü. Erdoğan'ın unutkanlık, kusma, nefes alma problemleri olduğunu yazan Cook, doktor sayısının artırıldığı ve halkla buluşmalar öncesi ağrı kesici takviyesi yapıldığını ileri sürmüştü.

CIA şefi Henri Barkey'in öğrencisi CFR Uzmanı Steven Cook’un Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddialarını dile getirdiği yazısına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yanıt geldi.

ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook, Foreign Policy'de (FP) kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ve AK Parti'nin 2023 adayı üzerine iddialarda bulunmuştu.

Cook, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve 2023 seçimlerinde aday olamayabileceğini öne sürmüştü. Erdoğan'ın unutkanlık, kusma, nefes alma problemleri olduğunu yazan Cook, doktor sayısının artırıldığı ve halkla buluşmalar öncesi ağrı kesici takviyesi yapıldığını ileri sürmüştü.

İddialara AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yanıt geldi.

Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye için tam manasıyla önemli bir gelecek seçimi olacağını belirterek, birilerinin Türkiye'nin bu süreçlerde yönetilemez bir ülke olmasını istediğini söyledi.

"Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık 'Türkiye'yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir."