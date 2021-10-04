Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye yatırımcı için güvenli liman olmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük atılan adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlı olmasını dileyen Oktay, ”Kurul olarak tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi için “doğru tanımlanmış” ve “sonuç odaklı” reformları birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz.

2019 Nisan ayındaki ilk toplantımızdan bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “katılımcı ve yenilikçi” işbirliği ruhunu YOİKK çalışmalarına yansıtmayı sürdürdük. Türkiye’de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİKK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır” dedi.

Salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye’nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını ifade eden Oktay, ”Üç kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız. Olumsuz küresel ekonomik iklime rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdik” diye konuştu.

41. sıraya yükseldi

Büyümenin yanı sıra ihracatın da Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atarak yıllık bazda 212,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını dile getiren Oktay, ”Böylece Orta Vadeli Program hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürdüğümüz reform gündemimiz kapsamında Ekonomi Reform Paketimizi açıklamıştık; bu kapsamda kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdik. YOİKK gündemimizde eylem planına bağladığımız çalışmalar neticesinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksinde ülkemiz, 10 basamaklık bir iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41. Sıraya yükselmiştir” dedi.

Eylem planları takip ediliyor

Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük atılan adımlar ile Türkiye’nin, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi; yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdüreceğini aktaran Oktay,” Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu yılki YOİKK Eylem Planında hem kamu ve hem de özel sektör temsilcisi kuruluşlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulan ve yatırımcılarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacak konular yer almaktadır. 2021 YOİKK Eylem Planı kapsamında oluşturulan 7 çalışma grubu ve 19 eylem takip edilmekte olup bazılarında şimdiden sonuç alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“Salgın şartlarında özellikle ihtiyaç duyulan ve özel sektör temsilcilerimiz tarafından yoğun şekilde talep edilen “uzaktan çalışma mevzuatı” Mart ayında yürürlüğe girmiştir” diyen Oktay, ”Yönetmelikle, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, iş kolları, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kuralları ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin düzenleyici çerçeve ile ulusal mobil uyarı sisteminin kurulmasına dair düzenleyici çerçeve yürürlüğe girmiş ve elektronik haberleşme sektöründe başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanma sürecine ilişkin sorunlar mevzuat değişikliğiyle giderilmiştir” açıklamasında bulundu.

Sektörel yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi alanında yapılmış ve 8 sektörde bu alanda yapılabilecek adımları içeren bir çalışma hazırlandığını kaydeden Oktay, ”Bu seneki eylem planımızda ülkemizdeki makine envanterine ilişkin bir katalog hazırlanması, yatırımların hızlı ve daha öngörülebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik yeni bir yatırım takip modelinin oluşturulması ve motorlu araçlar mevzuatında yine AB mevzuatına tam uyumun sağlanmasına yönelik önemli hedeflerimiz var. Son YOİKK toplantımızı 2020 yılı Haziran ayı sonunda yapmıştık. Bugün en son toplantımızdan bu yana yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde sağlanan gelişmeleri detaylı şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Oktay gündemde yer alan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“YOİKK Eylem Planı kapsamında atılan ve atılacak adımlar, Veri Merkezi Sektörünün geliştirilmesi ve Veri Aktarımı konusu, Dış ticaret işlemlerinde maliyet ve işlem süreçlerinin azaltılması ve Ülkemizde teknoloji standartlarının belirlenme süreçleri ile Uluslararası standart geliştirme kuruluşlarında Türk iş dünyasının temsil gücünün artırılması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1,5 pay alması hedefiyle oluşturulan 2021-2023 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Strateji Belgesi’nde yer alan hedefleri de Kurul üyelerimizle beraber ele alacağız."

“Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız; yeni fırsatlarla, salgın sonrası Dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız” diyen Oktay, “İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda çevre dostu adımlar atmaktayız ve Paris Anlaşması'nın resmi onay süreci başlamış durumda.

Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye’yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.