BIST 1.405
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 498,78
HABER /  MEDYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş meme kanserine yakalandı: Keşke boş ver demeseydim

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş meme kanserine yakalandı: Keşke boş ver demeseydim

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, ileri evre meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Tümörü ilk kez nisan ayında duşta, elle kontrol yaparken fark ettiğini ancak doktora gitmediğini anlatan Soybaş, erken teşhisin önemini, “Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım. Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı” dedi.

Pandemi nedeniyle evden fazla çıkmadığını hastaneye ise hiç gitmediğini söyleyen Soybaş, kendisine, “Aman ne gerek var sonra yaptırırım” diyerek, 40 yaş üstü her kadının yılda en az 1 kez yaptırması gereken mamografi ve meme ultrason kontrollerini de pandemi bahanesiyle ertelediğini söyledi.

“Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım” diyen Soybaş, “Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı. 6 ayda -4’ü üç hafta aralıklar, 7’si haftalık- toplam 11 kemoterapi aldım. 5 tane daha var. Sonrası ameliyat ve radyoterapi. Sürecin bu kadar uzun ve meşakkatli olmasının sebebi tümörün geç yani ileri evrede fark edilmiş olmasından kaynaklı. Çünkü durum fark edilene kadar tümör koltuk altı lenf bezlerine metastaz yaptı yani yayıldı” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Semptomsuz geçiren ve çocuklarda da Post Kovid riski var! Mutlaka hastaneye başvurun
Semptomsuz geçiren ve çocuklarda da Post Kovid riski var! Mutlaka hastaneye başvurun
Kahramanmaraş'ta kalbinde 2 milimetre delik var dendi gerçek bakın ne çıktı
Kahramanmaraş'ta kalbinde 2 milimetre delik var dendi gerçek bakın ne çıktı
CIA şefi Barkey'in öğrencisinin 'Erdoğan hasta' iddiasına AK Parti'den cevap
CIA şefi Barkey'in öğrencisinin 'Erdoğan hasta' iddiasına AK Parti'den cevap
İstanbul’da kiralar uçtu! Kira fiyatları son bir yılda yüzde 50 arttı
İstanbul’da kiralar uçtu! Kira fiyatları son bir yılda yüzde 50 arttı
Danilo Zanna eşi kimdir nereli Tuğçe Demirbilek ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi kimdir nereli Tuğçe Demirbilek ne iş yapıyor?
Pandora Papers ifşa etti! İşte dünya liderleri ve ünlülerin 'gizli' malvarlıkları
Pandora Papers ifşa etti! İşte dünya liderleri ve ünlülerin 'gizli' malvarlıkları
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere yardımcı kaynak desteği
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere yardımcı kaynak desteği
Cumhur İttifakı'ndan erken seçimin önüne geçecek hamle
Cumhur İttifakı'ndan erken seçimin önüne geçecek hamle
THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
Cihat Yaycı'dan kritik açıklama: Doğu Akdeniz’i kaybediyoruz
Cihat Yaycı'dan kritik açıklama: Doğu Akdeniz’i kaybediyoruz