Hürriyet yazarı Fulya Soybaş meme kanserine yakalandı: Keşke boş ver demeseydim

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, ileri evre meme kanserine yakalandığını duyurdu.

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Tümörü ilk kez nisan ayında duşta, elle kontrol yaparken fark ettiğini ancak doktora gitmediğini anlatan Soybaş, erken teşhisin önemini, “Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım. Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı” dedi.

Pandemi nedeniyle evden fazla çıkmadığını hastaneye ise hiç gitmediğini söyleyen Soybaş, kendisine, “Aman ne gerek var sonra yaptırırım” diyerek, 40 yaş üstü her kadının yılda en az 1 kez yaptırması gereken mamografi ve meme ultrason kontrollerini de pandemi bahanesiyle ertelediğini söyledi.

“Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım” diyen Soybaş, “Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı. 6 ayda -4’ü üç hafta aralıklar, 7’si haftalık- toplam 11 kemoterapi aldım. 5 tane daha var. Sonrası ameliyat ve radyoterapi. Sürecin bu kadar uzun ve meşakkatli olmasının sebebi tümörün geç yani ileri evrede fark edilmiş olmasından kaynaklı. Çünkü durum fark edilene kadar tümör koltuk altı lenf bezlerine metastaz yaptı yani yayıldı” ifadelerini kullandı.