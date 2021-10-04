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Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

TÜİK açıklamasına göre enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı.

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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu.

8 milyon emekli ve memuru ilgilendiriyor

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

Şimdiden yüzde 1.23 enflasyon farkı kazandılar

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

Enflasyonda yayılım 2021 zirvesinde

Enflasyonda yükseliş ivmesi Eylül ayında devam ederken, 415 ürünü kapsayan sepet içinde fiyatı artan ürünlerin sayısındaki artış da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında sepette 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı.

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