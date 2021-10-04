İşsiz annelere müjde geldi! PTT üzerinden 8 bin 540 lira ödeme yapılacak

Çocuk sahibi olan ancak çalışmayan ya da çalışamayan annelere devlet 3 ayda 8 bin 540 lira destek ödemesi yapacak. 8 bin 540 lira ödeme hangi annelere yapılacak? Anneler 8 bin 540 lira destek alabilmek için nereye ve nasıl başvuracak? İşte ayrıntılar...

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İşsiz annelere yardım müjdesi. Yapılan açıklamaya göre, devlet aracığıyla PTT üzerinden tam 8.540 TL çocuk desteği sağlanacak. 2021 yılı itibariyle başlatılmış uygulama ile birlikte 95 TL gibi tutarda her gün destek sağlanacak.

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek

İŞKUR tarafından devlet eliyle gerçekleşecek yardımın duyurusu yapıldı. Bu müjdeli haber ile küçük çocuğu olan aileler, bu yardımdan faydalanacak. Küçük yaşlardaki çocukları olan annelere özel nakdi destek verileceği duyuruldu. Bu haktan küçük çocuğu olan birçok annenin yararlanması bekleniyor.

Günlük 95, aylık 2 bin 870 lira ödenecek

Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.

Çocuk desteği alabilmek için ne yapmalı?

Çocuk desteği alabilmek için devlete başvurusunu gerçekleştiren anneler bu haktan yararlanabilecek. Böylelikle ekonomik anlamda, aile bütçesine destek sağlamak adına oldukça önemli bir adım devlet eliyle gerçekleşmiş oluyor.

Başvuru Nasıl Gerçekleşecek?

- Küçük çocuğu olan anneler için, başlatılmış olan uygulamadan yararlanmak için, İŞKUR merkezlerine giderek doğrudan başvurularını gerçekleştirebilirler.

- Ayrıca İŞKUR merkezinde kaydınızın bulunması ve işsiz olmak gibi şartlar aranmaktadır.

- Bunların dışında, çalışma kaydına sahip olunmaması, emeklilik durumunun olmaması, işyeri sahibi veya işveren kişilerle herhangi bir akrabalık söz konusu olmaması gerekmektedir.

- Başvuruda aranan diğer bir özellik ise, başvuru tarihinden önce, bir aylık sürede emeklilik veya prim görünmemesi gerekmektedir.

- Malullük primininde alınmaması diğer şartlar arasında. Bu belirtilen şartlara uyan anneler, uygulanan proje kapsamında onay aldıktan sonra, aylık desteğe kavuşmuş olacaktır.

- Başvuruların şahsen İŞKUR'a yapılması gerekmektedir. Ekonomik anlamda, küçük çocuk annelerine yapılan bu yardım ailelere rahat bir nefes aldıracaktır.