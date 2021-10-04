BIST 1.405
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 498,78
HABER /  DÜNYA
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

İngiltere'de silahlı kuvvetler devrede! Akaryakıt taşıma başlıyor

İngiltere'de silahlı kuvvetler devrede! Akaryakıt taşıma başlıyor

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

Abone ol

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), benzin istasyonlarında akaryakıt tedarikine ilişkin sorunların ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra'da devam ettiğini ancak ülkenin geri kalanında neredeyse sona erdiğini duyurdu.

PRA'dan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıtın halen bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin en yoğun nüfusuna sahip Londra ve güneydoğu bölgesinde 3 Ekim itibarıyla istasyon depolarının yüzde 22'sinde akaryakıtın olmadığı, bunun İskoçya, Galler ve iç bölgelerde yüzde 6 seviyesine kadar gerilediği kaydedildi.

Ülkedeki 8 bin benzin istasyonundan 5 bin 500'ünü temsil eden PRA'nın başkanı Brian Madderson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakıt hala Londra ve güneydoğuda en çok ihtiyaç duyulan pompalara gitmiyor." ifadesini kullandı.

Madderson, özellikle ülkenin güneyindeki akaryakıt tedarik problemine tüm paydaşlarla bir çözüm bulunamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktardı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkede nakliye sektörünün içinde bulunduğu durumu aylardır bildiğini, tedarik zinciri sorunlarının Noel'e kadar devam edebileceğini söylemişti.

- Silahlı kuvvetler personeli, benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı


İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.
Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Minik Ayda İzmir depreminin sembolü olmuştu! Ayda yüksek sesten korkuyor, karanlığa giremiyor
Minik Ayda İzmir depreminin sembolü olmuştu! Ayda yüksek sesten korkuyor, karanlığa giremiyor
Pusu kurup kızını okula götüren eski eşini öldürdü, şahitlik yapan komşusunu yaraladı
Pusu kurup kızını okula götüren eski eşini öldürdü, şahitlik yapan komşusunu yaraladı
Türkiye 2060'ta Avrupa seviyesine geliyor!
Türkiye 2060'ta Avrupa seviyesine geliyor!
Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü
Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü
Osmaniye'de düğünde nişanlı çifti vurmuştu! O muhtar serbest
Osmaniye'de düğünde nişanlı çifti vurmuştu! O muhtar serbest
Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek boşanıyor evleri ayırdılar haberi geldi
Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek boşanıyor evleri ayırdılar haberi geldi
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 60 ay vade
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 60 ay vade
İzmir'de site yöneticisinin vukuatı ortaya çıktı! Gece geç saatlerde...
İzmir'de site yöneticisinin vukuatı ortaya çıktı! Gece geç saatlerde...
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?
Gerilim tırmanıyor! Deniz Kuvvetleri Türk sularına izinsiz giren Rum gemisine müdahale etti!
Gerilim tırmanıyor! Deniz Kuvvetleri Türk sularına izinsiz giren Rum gemisine müdahale etti!