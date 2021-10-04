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Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı! 2021 kazananları belli oldu

Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı! 2021 kazananları belli oldu

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.

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2021 Nobel Tıp Ödülü'nü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

Komite, bilim insanlarının sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödülü kazandığını belirtti. 

Nobel Tıp Ödülleri

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.

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