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Türkiye-Norveç maçını Felix Brych yönetecek

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Türkiye-Norveç maçını Felix Brych yönetecek

A Millî Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

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