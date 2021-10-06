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İstanbul'da yattığı handa yanarak can verdi: Garip bir abimizdi

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İstanbul'da yattığı handa yanarak can verdi: Garip bir abimizdi

İSTANBUL'da bir kişi, han girişinde yattığı alanda yanarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yerde yanmış insan cesedi buldu. 55 yaşlarında erkeğe ait olan cesedin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" diye konuştu.

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