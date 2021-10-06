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SMA için Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 81 ilde ücretsiz tarama yapılacak

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SMA için Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 81 ilde ücretsiz tarama yapılacak

SMA'lı bebeklerin yaşadıkları sağlık problemleri ve para sıkıntısı sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı bu sıkıntının önüne geçebilmek için genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) anlaşılması için evlilik öncesi tarama yapacak.

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Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak.

Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek.

Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak.

İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

 Hedef hastalıklı doğumların önüne geçmek

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

 SMA nedir?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

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