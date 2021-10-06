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Devlet Bahçeli söyledi MHP açıkladı Meral Akşener ikna olmadı kürsüye kebapçı çıkardı

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Devlet Bahçeli söyledi MHP açıkladı Meral Akşener ikna olmadı kürsüye kebapçı çıkardı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında kürsüye kebapçı İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, terörle mücadele için toplam 2 trilyon dolar paranın harcandığını belirterek, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" dedi.

MH'den "kebap yiyen PKK'lılar kastedildi" açıklaması

MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi.

Kebap yiyen Cemil Bayık fotoğrafı

Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görüldü.

İYİ Parti kürsüsünde kebapçı konuştu: "Terörist yakıştırmasını kabul etmiyoruz"

Bu açıklamalar İYİ Parti'yi kesmedi kebapçılar siyasetçilerin malzemesi oldu. Akşene,  parti grup toplantısında kebapçıyı İbrahim Çetinkaya'yı kürsüye çıkardı ve konuşma yaptırdı.  

Çetinkaya, "Biz soframızı Hz. Halil İbrahim bereketi ile misafirsiz oturmayan neslin temsilcileriyiz. Buyursunlar, soframızda kebap yesinler bölüşelim ama bölücü olmayalım.  Bizler her zaman etnik köken, dil, din, ırk gözetmedik, gelenlere saygıda kusur etmek, kapılarımız herkese açık. omiklik olsun diye binlerce kiralara küçük rakamlar verdiler ona bile karşı çıkmadık. Boynumuz kıldan ince dedik, bize terörist, bölücü yakıştırmasını kabul etmiyoruz." dedi.

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