Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki: Hayali makama talip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, muhalefete yüklendi. "İlk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" diye soran Cumhurbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Başbakanlığa talibim' sözüyle ilgili de "Hayali bir makama talip" değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısına katıldı. 2,5 aylık aranın ardından Erdoğan partililere seslendi.

Yeni anayasa çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP'nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun fikri midir?" dedi. Akşener'in, 'Ben Başbakan adayı olacağım' sözlerine de değinen Erdoğan, "Seni HDP veto etti" sözleri ile yanıt verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni Anayasa

-AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız.

"CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? "

-Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor.

-İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri, eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir.

-Biliyorsunuz bugün 6-8 ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP'nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü. Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasılda vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz. Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır.

"HDP'den veto yedi"

-Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin.

-Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilkeve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.

"Eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak"

- Her şey bir yana Türkiye, Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan... Bu kirli muhalefet tarzını reddediyoruz. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını ortaya sermekten biz yorulduk ama bu zat, aynı ahlaksızlıkları tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Dün yine çıkmış MB'nin İstanbul'daki binasından ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış.

-Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın. Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

"Çukurdan geçemiyoruz nerede belediye?"

-Nerede bir dikili taşınız var. Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye? Sular akmıyor, hani nerede belediye? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz?

"Merkez Bankası'nı taşıyacağız"

-İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. Çıkmış 'Geldiğimde orayı öğrenci yurduna dönüştüreceğim' diyor. Ya bu adama ne dersiniz? Merkez Bankası'nı da oraya taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün ona yetmez.

Öğrenci yurtları

-Türkiye dünyanın açık ara en fazla öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesidir. Türkiye'nin bir milyonun üzerinde kapasitesi varken İngiltere'de bu rakam 550 bin. Bu yıl ortaya çıkan kargaşanın nedeni, geçtiğimiz yıl ile bu yılki başvuruların üst üste binmesidir. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor. 76 üniversite ile devraldık, şimdi ise 207 üniversitemiz var. Bu ülkede öğrencilerimiz harç diye sorunu kalmadı. Bu güzel iklimi zehirlemek için olmadık işlere kalkışmaktan çekinmiyor.

"Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız"

-Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri öğrenci kabul etmiyoruz. Avrupa'da, ABD'de bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız.